Москва17 авг Вести.Владельцы устройств на базе Android более чем в 26 странах, в том числе в России, столкнулись с атаками новой шпионской программы DragonDoll, которая выдает себя за обновление браузера Google Chrome. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу экспертного центра безопасности Positive Technologies.

DragonDoll дает злоумышленникам почти полный контроль над устройством жертвы и ворует данные, в том числе переписки в мессенджерах сообщила пресс-служба Positive Technologies

Впервые вредоносное ПО выявили специалисты департамента Threat Intelligence нынешней весной, когда изучали атаку на пользователей из Саудовской Аравии. За два месяца эксперты зафиксировали порядка 150 образцов этой программы.

Как рассказали в Positive Technologies изданию, заражение происходит, когда пользователь браузера Google Chrome на Android попадает на фальшивый ресурс, копирующий официальный сайт браузера, и видит сообщение с предложением обновить Chrome. После нажатия кнопки обновления на устройство загружается вредоносное ПО. DragonDoll запрашивает у пользователя доступ к специальным возможностям, а затем в несколько этапов размещает на смартфоне финальный шпионский модуль, защищенный от обратного анализа. Получив контроль, злоумышленники могут наблюдать за происходящим на устройстве и управлять им дистанционно - в частности, включать и выключать экран, фиксировать нажатия, делать скриншоты и читать сообщения.

По данным пресс-службы Positive Technologies, DragonDoll способна незаметно накладывать поддельные окна интерфейса поверх настоящих приложений и перехватывать вводимые данные, благодаря чему в руки преступников попадают пароли и ПИН-коды, которые набирает пользователь.

Возможности DragonDoll также позволяют извлекать перечни чатов и контактов из мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), а также считывать текст сообщений и время их отправки прямо с экрана. Программа умеет перехватывать содержимое всплывающих уведомлений в Telegram. Переписку в других приложениях, в том числе Viber, DragonDoll фиксирует, копируя все, что выводится на экран. Полученные сведения шифруются и отправляются на сервер злоумышленников, который размещен на российском хостинге.