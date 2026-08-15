Москва15 авг Вести.Рост числа преступлений, связанных с вредоносным программным обеспечением (ПО), произошел из-за блокировок российских приложений в зарубежных цифровых магазинах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, люди начали качать приложения из первых попавшихся источников, часто пренебрегая цифровой гигиеной и правилами безопасности.

У нас сегодня раздрай с точки зрения безопасности из-за блокировок российских приложений. Люди начинают их искать в разных источниках и очень часто загружают по ссылкам. Загружают не из Rustore, например, а из непонятных источников. Мошенники этим пользуются и создают приложения-обманки, которые воруют данные. Трояны. И в итоге их результативность, она, конечно, растет. Мы проигрываем мошенникам, потому что цифровая гигиена в России сегодня находится на достаточно низком уровне заявил Муртазин

Он посоветовал скачивать приложения только из официальных источников, а также перечислил другие правила цифровой безопасности.

Не открывайте приложения, которые вам прислали в мессенджере или где-то еще, не переходите по ссылкам проголосовать за племянницу в конкурсе или что-то подобное. То есть самые простые правила, они самые действенные. Если вы будете их соблюдать, на 99,9% никаких проблем у вас не будет добавил эксперт

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники распространяют очередной "бесплатный VPN", который заражает устройство вредоносным программным обеспечением. Если приложение установить, то оно получит доступ к sms-сообщениям, уведомлениям и данным банковских приложений. Также на гаджет могут без ведома пользователя установить другие вредоносные модули.