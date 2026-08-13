Мошенники взламывают онлайн-банки через ссылки на видео Депутат Немкин рассказал, как мошенники взламывают онлайн-банки через видео

Москва13 авг Вести.Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин в беседе с RT рассказал о новой схеме маскировки вредоносной программы под видео.

Человеку приходит сообщение в мессенджере якобы от знакомого - например, с подписью "срочно посмотри видео" и ссылкой или файлом. На самом деле аккаунт отправителя мог быть взломан, а за безобидным, на первый взгляд, контентом скрывается программа, которая может получить доступ к онлайн-банку рассказал депутат

Опасность этой схемы в том, что мошенники используют сразу два уровня доверия. Во-первых, сообщение приходит от знакомого человека, а во-вторых, речь идет о привычном формате - видеофайле, которое все привыкли открывать, практически не задумываясь.

Человек может не воспринимать такое сообщение как потенциальную угрозу и самостоятельно запустит вредоносный файл отметил Немкин

При этом сам факт, что файл пришел от знакомого, сегодня уже нельзя считать гарантией безопасности. Если сообщение выглядит необычно, человек давно ничего вам не писал или внезапно присылает ссылку без объяснений, то лучше связаться с ним другим способом и уточнить, действительно ли он отправлял этот файл, советует депутат.

Несколько секунд на проверку могут предотвратить гораздо более серьёзные последствия предупреждает он

Особенно внимательно стоит относиться к любым предложениям установить приложение или выдать ему дополнительные разрешения, предупредил парламентарий. Если после открытия видео смартфон предлагает что-то скачать, установить или разрешить доступ к устройству, на этом этапе нужно остановиться. Тем более нельзя вводить в неизвестных приложениях данные банковской карты, логины, пароли и коды из смс.