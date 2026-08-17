Эксперт рассказал, как спасти телефон от шпиона DragonDoll В России выявили шпионское ПО DragonDoll, ворующее данные пользователей

Москва17 авг Вести.В России зафиксирована новая угроза для владельцев смартфонов — шпионское программное обеспечение DragonDoll, которое маскируется под обновление браузера и похищает личные данные пользователей. О том, как распознать заражение и защитить устройство, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал глава компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. Его слова приводит KP.RU.

По словам эксперта, DragonDoll — это шпионская программа, разработанная практически исключительно для Android. Она действует в 26 странах мира, включая Россию, и умело скрывается под видом легального обновления.

Функционал ее включает кражу переписок. Телеграм, WhatsApp. Она фиксирует тексты, которые мы пишем на экране. Она накладывает фейковые окна на наши приложения, например, на банковские приложения, что позволяет перехватывать пин-коды и пароли. Ну и, наконец, все собранные данные она шифрует и направляет на сервера злоумышленников пояснил Бедеров

Основной способ проникновения вредоносного ПО — переход по ссылкам на обновления браузеров, VPN-сервисы или новые сертификаты из нелегитимных источников. Чтобы не подхватить вирус, специалист рекомендовал устанавливать приложения только из официальных магазинов — Google Play или российского RuStore.

Никакие ссылки, которые вам присылают о том, что вот какой-то новый сертификат появился для России из нелегитимного источника, новый браузер, который открывает заблокированные сайты, VPN-сервис и так далее. Ничто не должно вас отвлекать предупредил он

Заподозрить заражение можно по ряду признаков: телефон начинает греться, быстрее разряжаться, заметно растет потребление мобильного трафика. Если утечка уже произошла, Бедеров советует немедленно отключить устройство от сети, а затем сбросить настройки до заводских. После этого необходимо сменить пароли на всех критичных аккаунтах и включить двухфакторную аутентификацию. Эксперт подчеркнул, что отказываться от Android не стоит — достаточно своевременно обновлять систему и выработать привычку к цифровой гигиене.

Ранее компания Apple также предупредила пользователей iPhone об угрозе атаки шпионского ПО.