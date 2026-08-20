Россиянам рассказали, как обезопасить себя "на 99%" от взломов и утечек данных Аналитик Муртазин: разные пароли на роутер и Wi-Fi снижают риски взломов

Москва20 авг Вести.Разные пароли для роутера и для Wi-Fi (пароль от роутера нужен, чтобы зайти в настройки устройства, а пароль от Wi-Fi необходим для подключения к сети) снижают риск взлома портала "Госуслуги" и соцсетей на 99%. Об этом заявил аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит НСН.

Эксперт указал на то, что злоумышленники пытаются взломать популярные пароли - к примеру, пароль "админ" на роутере.

Аналитик напомнил, что для предотвращения взломов своих страниц нужно соблюдать цифровую гигиену и иметь для важных приложений двухфакторную аутентификацию (так называется метод защиты аккаунта, при котором для входа требуется два разных способа подтверждения личности). Двухфакторную аутентификацию он назвал "защитой на 99%".

Пароль должен быть уникальным для роутера, он не должен совпадать с паролем для Wi-Fi сказал Муртазин

Эксперт уточнил, что надо набрать 192.168.1.1, чтобы появилась панель администратора роутера, и там можно проверить, какие устройства были подключены к домашней сети.

17 августа глава компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров рассказал, что в России зафиксирована новая угроза для владельцев смартфонов — шпионское программное обеспечение DragonDoll, которое маскируется под обновление браузера и похищает личные данные пользователей.