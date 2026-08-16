Москва16 авг Вести.Появление новых неизвестных приложений – один из признаков взлома телефона. Об этом сообщил РИА Новости руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов.

По его словам, если смартфон взломали, то злоумышленники получают доступ к данным на устройстве​​​. И это может произойти случайно – например, если скачать из интернета мобильное приложение или другой файл, которое окажется вредоносным.

Эксперт считает, что изменения в работе телефона не стоит игнорировать, однако поспешных выводов не стоит делать.

Такие признаки, как быстрый разряд батареи, нагрев корпуса, внезапное зависание приложений или снижение производительности смартфона – сами по себе не означают наличия вредоносного ПО. Подобные симптомы могут быть связаны с проблемами приложений, аккумулятора или самого устройства отметил Янов

Он добавил, что одного универсального признака взлома смартфона не существует, а некоторые атаки злоумышленников могут быть незаметными. В связи с этим необходимо периодически просматривать список установленных программ и удалять неиспользуемые. Такой простой способ – эффективная мера защиты от киберугроз.