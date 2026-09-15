РБК: злоумышленники атакуют российские сайты под видом ИИ-ботов Хакеры стали маскировать кибератаки под запросы ChatGPT и Claude

Москва15 сен Вести.Хакеры начали маскировать вредоносные атаки на веб-ресурсы российских компаний под запросы популярных сервисов с искусственным интеллектом, включая ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Claude и Grok. Об этом РБК сообщили в компании "Солар".

Специалисты Solar WAF зафиксировали первые подобные запросы в августе 2026 года. Злоумышленники подменяли идентификатор User-Agent в HTTP-запросах, из-за чего защитные системы и серверы воспринимали вредоносный трафик как легитимные обращения ИИ-ботов.

Более половины таких атак (53%) пришлись на метод DNS Rebinding, позволяющий получить доступ к внутренней инфраструктуре организации, еще 12% несли угрозу утечки данных. В "Соларе" объяснили выбор тактики тем, что бизнес относится к обращениям ИИ-агентов доверительно, считая их перспективным клиентским потоком.