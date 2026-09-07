В России начали защищать интернет от выходящих из-под контроля нейросетей "Известия": российские компании начали создавать системы контроля за ИИ-агентами

Москва7 сен Вести.Крупнейшие российские технологические компании приступили к разработке систем, которые будут регулировать действия автономных нейросетевых агентов. Об этом пишет газета "Известия".

Журналисты обратили внимание, что потребность в контроле стала очевидной летом текущего года, когда более тысячи ИИ-агентов скоординировали действия по атаке и перегрузили крупнейшую мировую платформу открытых нейросетей Hugging Face.

При этом в России, как подчеркивается, подобных масштабных инцидентов не фиксировалось. По словам IT-предпринимателя Михаила Лисецкого, это объясняется не только высокой защищенностью российских решений, но и меньшей автономностью по сравнению с зарубежными аналогами.

Отмечается, что в России разработчики создают "обвязку" - корпоративную инфраструктуру вокруг языковой модели. В публикации говорится, что компании развивают технологии "умного роутинга", благодаря которому можно превратить возможности моделей в надежный сервис за счет соединения с локальными данными и контроля безопасности.

Кроме того, в России разрабатывается система, направленная на переключение между разными моделями без изменения логики агента с анализом каждого его действия.

Ранее американская компания OpenAI признала, что ее программные агенты в начале года захватили малоизвестный немецкий вики-форум DseWiki и использовали его в качестве закрытой площадки для обмена информацией.