Москва5 сен Вести.Закон о разработке, внедрении и применении ИИ в России позволяет решить ряд нюансов, возникающих при работе с большими языковыми моделями. В частности, закон регулирует принцип использования нейросетью чувствительных данных, пояснил ИС "Вести" руководитель научной группы пространственный интеллект Института АИРИ, замдекана факультета Искусственного Интеллекта МГУ по научной работе Антон Конушин.

Сейчас одна из ключевых проблем с использованием ИИ заключается в том, можно ли их применять в реальной работе с реальными данными, которые могут быть чувствительными. Это, например, персональные или корпоративные данные. Закон вводит понятие национальных суверенных моделей, которые как раз введены для того, чтобы определить, с какими чувствительными данными эти модели можно использовать заявил он

При этом, добавил эксперт, национальные модели нейросетей можно будет применять для работы с государственными данными.

И как раз те компании, которые будут разрабатывать национальные модели и суверенные модели, будут поддерживаться государством. То есть будут поддерживаться разработчики и пользователи моделей, которые смогут применяться в стране гораздо свободнее, чем зарубежные отметил эксперт

Также, добавил Конушин, государством сейчас формируется задел для развития данной сферы.

Необходимость развивать вычислительные мощности осознается как российскими компаниями, так и государством. Дата-центры, вероятно, будут расположены в Арктической зоне, чтобы их было удобно охлаждать. Так что государство будет вкладываться в это направление. И отдельно задел идет в развитие чипов. Конечно, во всех отраслях будет наблюдаться рост производительности за счет ИИ. Государству придется балансировать. Мы все надеемся, что вложения в вычислительные мощности будут достаточны для того, чтобы всем отраслям хватило заявил он

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко отметил, что закон о поддержке развития искусственного интеллекта не подразумевает никаких запретов, это набор возможностей.