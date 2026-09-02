Москва2 сен Вести.В законе об искусственном интеллекте (ИИ) даны определения национальной современной ИИ-модели, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он обратил внимание, что в российском законодательстве впервые появилось юридическое определение ключевых понятий в сфере ИИ. Их наличие создает правовую основу для дальнейшей работы. По его словам, теперь можно выработать критерии, по которым будут определять, какие модели считать национальными и суверенными.

В законе даны определения национальной современной модели: какие модели являются национальными, какие суверенными, то есть российскими, для чего дальше уже решать вопросы: как поддерживать, где эти модели могут или должны обязательно применяться. [Это], естественно, те отрасли, которые для государства принципиально важны, в том числе с точки зрения цифровой безопасности, цифрового суверенитета, образования, госуправления перечислил Григоренко

В Московской палате адвокатов не исключили, что в ближайшие годы ИИ могут начать использовать для помощи судьям в выявлении противоречий, а также конкретизации норм закона.