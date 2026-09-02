Кабмин предложит меры поддержки для разработчиков ИИ Григоренко: в правительстве работают над мерами поддержки разработчиков ИИ

Москва2 сен Вести.Отдельная статья в законе "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации" предусматривает меры поддержки со стороны государства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, работа над конкретными мерами поддержки еще ведется.

Отдельная статья в законе - это, конечно, статья, которая позволяет разработчикам как сервисов, так и моделей искусственного интеллекта (ИИ) рассчитывать на финансовые и нефинансовые меры поддержки со стороны государства. Мы тоже над этим работаем и выйдем с предложениями отметил Григоренко

В России с 1 сентября вступили в силу положения закона о правовой основе для развития ИИ, которые устанавливают меры поддержки развития данных технологий. Президент Владимир Путин подписал этот закон в июле текущего года.