Григоренко: в законе о развитии ИИ нет запретов, он создает возможности Григоренко: в законе про развитие ИИ нет никаких запретов

Москва2 сен Вести.Закон о поддержке развития искусственного интеллекта не подразумевает никаких запретов, это набор возможностей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, в законе содержится набор мер, которые можно использовать для поддержки и развития отечественного искусственного интеллекта.

Дело в том, что название закона, который приняли, уже его суть. Закон называется "О поддержке развития искусственного интеллекта в Российской Федерации". В законе нет никаких запретов, там нет ни одной статьи, ни одного слова об этом. Закон — это набор мер, набор возможностей, которые закреплены в законе, которые предоставляются Российской Федерацией, которые можно использовать для поддержки, развития отечественной модели искусственного интеллекта и сервисов, связанных с искусственным интеллектом отметил Григоренко

Он обратил внимание, что между государствами ведется конкуренция в сфере развития ИИ, и важно поддерживать отечественные модели искусственного интеллекта.

В России с 1 сентября вступили в силу положения закона об искусственном интеллекте (ИИ), которые устанавливают меры поддержки развития этих технологий. Документ опубликован на портале правовых актов.