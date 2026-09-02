Москва2 сен Вести.После принятия закона о поддержке развития искусственного интеллекта в РФ началась работа над предложениями по конкретным мерам поддержки, рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Мы после того, как закон был принят, создали 18 отдельных рабочих групп по направлениям, исходя из тех задач, которые отражены в законе. И одна из групп создана, кстати, совместно с бизнесом, и они как раз работают над формированием предложений, что необходимо для того, чтобы закон заработал в полную силу сообщил Григоренко

По его словам, формирование группы, которая работает над мерами поддержки разработчиков моделей и сервисов искусственного интеллекта, пока не завершено.

Там и финансовые, и нефинансовые меры поддержки - они разные. Но мы недавно собирались, и ключевой вопрос, который в том числе я задаю ребятам, которые работают в этих группах - важно не только или не просто поддержать, важен же результат рассказал Григоренко

Он отметил, что поддержка ИИ-разработчиков должна быть ориентирована на определенные цели.

То есть мы поддерживаем, чтобы что? И вот это вот "что" - сейчас над этим работают. Должна повышаться производительность труда, должно быть эффективнее, должно быть "выше, быстрее, сильнее". Поддерживать просто ради поддержки — это выглядит очень спорно как минимум. Сейчас думают, какие эффекты или какие результаты готовы показать в случае, если будут приняты те или иные меры поддержки указал вице-премьер

Также вице-премьер РФ отметил: в законе о развитии ИИ нет запретов - он создает возможности.