Григоренко заявил, что в России не запретят пользоваться иностранным ИИ Григоренко: в России не запретят пользоваться иностранным ИИ

Москва8 июн Вести.Использование иностранных нейросетей в России не запретят, таких положений в рамочном законопроекте об ИИ-госрегулировании нет. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Что касается искусственного интеллекта – мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим – простимулировать разработку и спрос на отечественные решения сказал он журналистам

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что российские школьники с 1 сентября 2026 года начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня.