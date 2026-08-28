Москва28 авг Вести.В ближайшие годы искусственный интеллект могут начать использовать для помощи судьям в выявлении противоречий, а также конкретизации норм закона. Таким мнением с ИС "Вести" поделился адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.

Он добавил, что отсутствие необходимости обращаться к текстовым и электронным библиотекам, которую можно будет делегировать ИИ, разгрузит и ускорит работу судей.

В ближайшие несколько лет искусственный интеллект в судебной системе будет подсказывать судье не только там нормы закона, но и выявлять какие-то скрытые противоречия в документах, когда судья сможет загрузить образно исковое заявление истца и мотивированный ответ ответчика и сравнить с помощью искусственного интеллекта, не затрачивая колоссальное время, то есть уже сразу перейти к каким-то конкретным нормам, потому что судья – это в первую очередь человек, и он также, может, склонен забыть какие-то нормы, и ему всегда приходится обращаться к текстовым, электронным библиотекам. И это, конечно же, ускорит всю эту историю рассказал Бетрозов

Ранее сообщалось, что разработчики отечественного ИИ предлагают разрешить обучение их моделей на материалах, которые находятся в открытом доступе. Для этого необходимо внести изменения в Гражданский кодекс.