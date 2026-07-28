Ткачев: закон об "отягчающей роли" VPN и ИИ могут принять осенью

Закон об отягчении приговора за преступления с ИИ и VPN могут принять осенью Ткачев: закон об "отягчающей роли" VPN и ИИ могут принять осенью

Москва28 июл Вести.Законопроект об отягчении наказания за использование VPN и искусственного интеллекта (ИИ) при совершении преступлений может быть принят осенью, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.

По его словам, инициатива, о подготовке которой ранее сообщал Следственный комитет России, не будет ограничивать применение VPN и нейросетей в законных целях.

Само по себе использование этих технологий – не преступление, ими пользуются миллионы людей каждый день, и абсолютно законно. Речь только о случаях, когда эти инструменты применяют для противоправных действий сказал Ткачев

Парламентарий отметил, что соответствующие изменения могут усилить борьбу с киберпреступностью. В частности, отягчающим обстоятельством, по его мнению, должно считаться использование технологий, которые помогают злоумышленникам скрывать следы или обходить системы защиты.

Ткачев предположил, что закон может быть принят уже осенью, после начала работы нового состава Госдумы.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что сегодня в законодательстве страны отсутствует норма, которая обеспечивала бы усиление уголовной ответственности за любое использование ИКТ.