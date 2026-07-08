Нечаев указал на уязвимость авторских прав при использовании ИИ Нечаев: важно, чтобы ИИ не хватал чужие авторские права

Москва8 июл Вести.Фракция "Новые люди" подготовила поправку в законопроект об искусственном интеллекте про авторские права. Об этом ИС "Вести" заявил председатель партии, депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Важно, чтобы ИИ не просто хватал все чужие авторские права и присваивал, если чем-то пользуется, а чтобы это тоже оплачивалось. Наши авторы живут же на эти доходы, и надо уметь не воровать чужие авторские права, а их оплачивать. Это тоже хорошо сказал Нечаев

В среду, 8 июля, Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о разработке, внедрении и применении в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.