Москва8 июлВести.Фракция "Новые люди" подготовила поправку в законопроект об искусственном интеллекте про авторские права. Об этом ИС "Вести" заявил председатель партии, депутат Госдумы Алексей Нечаев.
Важно, чтобы ИИ не просто хватал все чужие авторские права и присваивал, если чем-то пользуется, а чтобы это тоже оплачивалось. Наши авторы живут же на эти доходы, и надо уметь не воровать чужие авторские права, а их оплачивать. Это тоже хорошосказал Нечаев
В среду, 8 июля, Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о разработке, внедрении и применении в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.