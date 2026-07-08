Депутат: Россия, в отличие от Европы, вовремя приняла закон об ИИ Депутат Госдумы Нечаев: закон об ИИ в России принят очень вовремя

Москва8 июл Вести.Россия вовремя приняла закон об искусственном интеллекте, заявил ИС "Вести" председатель партии "Новые люди", депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Он подчеркнул, что данный законопроект разрабатывался правительством совместно с думскими фракциями.

Документ уже на первом этапе вобрал все ключевые идеи, все поправки. Он задумывался как закон о контроле искусственного интеллекта, а теперь это будет закон о поддержке его развития. Даже на уровне названия это определяет идеологию самого документа. И это очень хорошо сказал Алексей Нечаев

В среду, 8 июля, в Госдуме был принят законопроект, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в РФ больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Данным документом также вводятся понятия суверенных и национальных ИИ-моделей.

По мнению Нечаева, в России, в отличие от Европы, вовремя приняли данный нормативно-правовой документ.

Мы видим, как в Европе перерегулировали, все позапрещали, в итоге сейчас Европа сидит без своего искусственного интеллекта. У нас закон создан очень вовремя. Мы не стали слишком торопиться. Можно было год-два назад его принять, но это бы затормозило развитие наших моделей искусственного интеллекта, наших игроков - Яндекса, Сбера, это было бы вредно сказал он

А сейчас, по его словам, уже пора - не поздно и не слишком рано.