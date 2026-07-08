Москва8 июлВести.Россия вовремя приняла закон об искусственном интеллекте, заявил ИС "Вести" председатель партии "Новые люди", депутат Госдумы Алексей Нечаев.
Он подчеркнул, что данный законопроект разрабатывался правительством совместно с думскими фракциями.
Документ уже на первом этапе вобрал все ключевые идеи, все поправки. Он задумывался как закон о контроле искусственного интеллекта, а теперь это будет закон о поддержке его развития. Даже на уровне названия это определяет идеологию самого документа. И это очень хорошосказал Алексей Нечаев
В среду, 8 июля, в Госдуме был принят законопроект, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в РФ больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Данным документом также вводятся понятия суверенных и национальных ИИ-моделей.
По мнению Нечаева, в России, в отличие от Европы, вовремя приняли данный нормативно-правовой документ.
Мы видим, как в Европе перерегулировали, все позапрещали, в итоге сейчас Европа сидит без своего искусственного интеллекта. У нас закон создан очень вовремя. Мы не стали слишком торопиться. Можно было год-два назад его принять, но это бы затормозило развитие наших моделей искусственного интеллекта, наших игроков - Яндекса, Сбера, это было бы вредносказал он
А сейчас, по его словам, уже пора - не поздно и не слишком рано.