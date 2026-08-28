"Ведомости": в РФ предложили легализовать обучение на открытых данных ИИ-моделей Разработчики в РФ хотят добиться права обучать ИИ-модели на открытых материалах

Москва28 авг Вести.Разработчики искусственного интеллекта (ИИ) в России выступают за внесение изменений в Гражданский кодекс (ГК РФ), которые позволят обучать модели ИИ на материалах, находящихся в свободном доступе или приобретенных законным путем.

Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Альянса в сфере ИИ (в состав входят "Сбер", "Яндекс", VK, МТС, "Билайн", Т-банк, "Газпром нефть" и др.).

Соответствующее обращение Альянс направил председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Это стало ответом разработчиков на проект поправок в закон об ИИ и в часть 4 ГК РФ, в которых предлагалось приравнять обучение ИИ-моделей к использованию объектов авторских и смежных прав.

Альянс предложил закрепить в ГК норму, аналогичную части 2 статьи 10 закона о поддержке развития ИИ. Она разрешает обучение на "правомерно полученных или общедоступных произведениях", если правообладатель не установил технических ограничений.

Ранее заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров в интервью ИС "Вести" рассказал, в каких случаях он использует ИИ при подготовке к проведению уроков.