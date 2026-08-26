Заслуженный учитель РФ рассказал о помощи ИИ в подготовке к уроку Заслуженный учитель РФ рассказал, как ИИ помогает в подготовке к уроку

Москва26 авг Вести.Искусственный интеллект может помочь учителю в структурировании материала и поиске цитат при подготовке к уроку. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров

Так он прокомментировал первую федеральную программу обучения педагогов работе с нейросетями, которая стартует этой осенью.

Я вот стремлюсь чему-то научиться всегда. … В чем здесь может педагог опереться? В подготовке какого-то материала, в структурировании этого материала. Я обращаюсь к помощи [ИИ], когда нужно цитаты найти по какой-то теме. Очень быстро [все] находится. И понятно, что я сюда вношу свое отношение, свои эмоции. То есть на подготовительном этапе [использую ИИ], не заменяя своего педагогического существа и начала рассказал Александр Снегуров

Ранее пресс-служба Минцифры РФ сообщила, что онлайн-курс повышения квалификации для учителей по использованию искусственного интеллекта (ИИ) стартует в России в сентябре. Отмечается, что повысить квалификацию могут все российские учителя бесплатно. Программа рассчитана на различные уровни владения нейросетями.