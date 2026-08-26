Более 250 тыс. российских учителей смогут бесплатно пройти курс по работе с ИИ

Учителей в России начнут обучать применению нейросетей на уроках Более 250 тыс. российских учителей смогут бесплатно пройти курс по работе с ИИ

Москва26 авг Вести.Бесплатный онлайн-курс повышения квалификации для учителей по использованию искусственного интеллекта (ИИ) стартует в России в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Отмечается, что повысить квалификацию могут все российские учителя бесплатно. Программа рассчитана на различные уровни владения нейросетями.

В этом году программу "Искусственный интеллект в работе учителя", разработанную Яндексом, смогут пройти более 250 тысяч человек говорится в сообщении

Подать заявление на обучение можно будет с 16 сентября через "Госуслуги". Курс в 36 часов пройдет онлайн. После итогового тестирования участники получат удостоверение о повышении квалификации.

В Минцифры пояснили, что технологии помогут преподавателям создавать наглядные материалы и интерактивные задания. Учителя смогут делать анимации для объяснения формул и теорем, а преподаватели биологии и географии - визуализировать природные процессы.

Ранее сообщалось, что на "Госуслугах" появятся видеоуроки о безопасности детей в интернете. Их смогут использовать в том числе преподаватели на уроках.