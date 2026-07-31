Москва31 июл Вести.Признание искусственного интеллекта, прокси и VPN отягчающими обстоятельствами, возможно, поможет снизить преступность. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Это, наверное, поможет, но больше, как мне кажется, поможет, если у нас правоохранительные органы тоже начнут этим заниматься. Тот же GPT-чат там или какие-то такие вещи, они электронные. Если преступники уже в основном в них – надо создавать и отдельные подразделения, больше брать и молодежи, и тех, кто способен с этим как-то бороться. Потому что, ну, как бы мы выявляем … многие из них находятся за рубежом. А может быть … действовать через сети, через вражеские вот эти вот чаты GPT