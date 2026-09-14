Москва14 сен Вести.Искусственный интеллект способен существенно ускорить проведение кибератак: специальные модели самостоятельно ищут уязвимости, создают эксплойты и похищают данные. Если раньше сложные атаки требовали команды хакеров и недель подготовки, теперь ИИ может выполнять значительную часть работы автономно. Одним из первых крупных примеров стала выявленная Anthropic осенью 2025 года атака китайской хакерской группы, в ходе которой ИИ выполнял до 90% операций. Под ударом оказались около 30 организаций, включая финансовые. Чем рискует российская финансовая система? Разбирался РБК.

Банк международных расчетов (BIS) в сентябрьском докладе предупредил, что ИИ уже способен проводить полный цикл кибератаки - от поиска уязвимостей до кражи данных. При этом время между обнаружением уязвимости и ее эксплуатацией сокращается с дней и недель до нескольких часов. Особенно серьезные последствия это может иметь для банков, поскольку атаки способны приводить не только к утечкам информации, но и к остановке платежей, переводов и прямым финансовым потерям.

В конце августа 2026 года злоумышленник с помощью ИИ-агентов на базе OpenAI Codex и DeepSeek атаковал 395 организаций в 48 странах. По данным РБК, на разработку эксплойта и первый взлом ушло около четырех часов, а после начала массовой атаки 11 организаций были скомпрометированы за 26 секунд.

Российский финансовый сектор также сталкивается с ростом киберугроз. По данным Positive Technologies и Ассоциации ФинТех, в первом полугодии 2026 года 18% успешных атак на банки приводили к прямым финансовым потерям. Это на 11 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Банк России сообщал, что во втором квартале клиенты банков потеряли 7,35 млрд рублей в результате 458,6 тыс. операций без их согласия.

Российские банки уже используют ИИ для защиты инфраструктуры, в том числе для обнаружения вредоносного ПО, предотвращения утечек и анализа программного кода. Однако эксперты предупреждают, что возможности злоумышленников также будут быстро расти. По оценке специалистов, в ближайшие несколько лет автономные системы, способные самостоятельно проводить атаки от начала до конца, могут стать обычным инструментом киберпреступников.

При этом отдельных требований по защите российских банков именно от ИИ-атак пока нет. Эксперты считают, что создавать отдельный регулятор необязательно, однако Банку России стоит установить для системно значимых организаций требования по оценке готовности к таким угрозам, разработке планов реагирования и регулярному проведению учений.