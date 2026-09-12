WSJ: ИИ-агенты OpenAI связаны с кибератакой на сервис RubyGems

СМИ: ИИ-агенты от OpenAI атаковали платформу RubyGems WSJ: ИИ-агенты OpenAI связаны с кибератакой на сервис RubyGems

Москва12 сен Вести.Агенты искусственного интеллекта (ИИ-агенты) от компании OpenAI связаны с кибератакой на известный среди программистов ресурс RubyGems, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет об атаке, которая произошла в мае 2026 года. ИИ-агенты создавали в RubyGems новые аккаунты каждые две-три минуты и загружали сотни файлов, которые выглядели как спам.

По словам операторов сервиса, атака парализовала работу администраторов RubyGems и вынудила их приостановить регистрацию новых аккаунтов на время устранения вызванного атаками хаоса отмечает WSJ

При этом OpenAI заявила, что агенты намеревались выполнять "безобидные задачи" и собирать общедоступные сведения.

Агентство Bloomberg написало, что OpenAI рассматривает возможность замедлить разработку передовых технологий ИИ.

Между тем портал Axios сообщил, что американские компании по разработке ИИ создают систему защиты от вышедших из-под контроля алгоритмов с помощью других инструментов ИИ.