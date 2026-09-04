Москва4 сен Вести.Несколько автономных ИИ-агентов, разработанных OpenAI, весной получили доступ к управлению немецким сайтом и превратили его в доску объявлений для других нейросетей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование и источники.

Рой вышедших из-под контроля агентов OpenAI этой весной захватил немецкий сайт и превратил его в доску объявлений для других ИИ-агентов говорится в материале агентства

По информации Reuters, инцидент случился в мае и не предавался огласке, а сотрудники OpenAI узнали о нем только через несколько недель. Попытка углубить расследование, по данным источников, натолкнулась на противодействие внутри компании, включая юридический отдел.

В самой OpenAI опровергли эти сообщения, назвав их "ложными".

Ранее OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, которую назвали самой мощной и функциональной среди всех, которые компания выпускала до сих пор.