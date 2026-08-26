В Германии заявили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб Bitkom: компании в ФРГ заявили о росте кибератак иностранных спецслужб

Москва26 авг Вести.Спецслужбы иностранных государств за последний год стали чаще устраивать кибератаки на предприятия в ФРГ. Об этом следует из результатов исследования федерального объединения информационных технологий Bitkom.

По данным ассоциации, 37% предприятий в Германии, столкнувшихся с диверсиями, шпионажем или кражей данных за последние 12 месяцев, заметили след иностранной разведки. В прошлом году этот показатель составлял 28%.

Опрос проводился среди глав и IT-директоров около 1 тыс. компаний из разных отраслей германской экономики. 29% респондентов заявили, что их бизнес, "вероятно, пострадал". Комментируя результаты исследования, президент Bitkom Ральф Винтергерст сказал, что "следы все отчетливее ведут на Восток".

Ранее в Бундестаге призвали разрешить спецслужбам превентивные кибератаки против России. По словам депутата Марка Хенрихманна, немецкая разведка должна не просто собирать сведения, а "работать на опережение".