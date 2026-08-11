В Бундестаге призвали разрешить превентивные кибератаки против России В Германии предложили разрешить спецслужбам кибератаки против России

Москва11 авг Вести.Спецслужбам Германии следует разрешить превентивные кибератаки против России, заявил депутат Бундестага Марк Хенрихманн телеканалу Welt TV.

По его мнению, для немецких спецслужб уже недостаточно просто собирать разведывательную информацию о производителях беспилотников в России, а потому они должны "работать на опережение".

Мы должны действительно дать нашим службам возможность в идеальном случае парализовать и вывести из строя ударный дрон в России или завод, который его производит… Лучший дрон - тот, который никогда не взлетит и не сможет угрожать Германии заявил Хенрихманн

Инициатива депутата вызвала в Германии опасения, связанные со значительным усилением полномочий спецслужб в результате реформы. В частности, член немецкого Общества за свободу прав (GFF) Кай Диттман считает, что текущая версия законопроекта нарушает основные права граждан, противоречит конституции ФРГ, а потому требует коренной переработки.

Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство по охране конституции Германии смогут, благодаря расширению применения государственных троянов, использованию анализа с помощью ИИ, доступу к частным видеокамерам и практически без мер защиты и даже возможности осуществлять ответные хакерские атаки, глубоко вмешиваться в основные права граждан, хотя уже предусмотренные законом барьеры во многих случаях остаются расплывчатыми и слишком низкими цитирует Диттмана издание Die Welt

Ранее заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил ИС "Вести", что западные страны проводят кибератаки на Россию, в том числе с применением искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что Россия остается страной с сильной кибербезопасностью.