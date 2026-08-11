Москва11 авгВести.Спецслужбам Германии следует разрешить превентивные кибератаки против России, заявил депутат Бундестага Марк Хенрихманн телеканалу Welt TV.
По его мнению, для немецких спецслужб уже недостаточно просто собирать разведывательную информацию о производителях беспилотников в России, а потому они должны "работать на опережение".
Мы должны действительно дать нашим службам возможность в идеальном случае парализовать и вывести из строя ударный дрон в России или завод, который его производит… Лучший дрон - тот, который никогда не взлетит и не сможет угрожать Германиизаявил Хенрихманн
Инициатива депутата вызвала в Германии опасения, связанные со значительным усилением полномочий спецслужб в результате реформы. В частности, член немецкого Общества за свободу прав (GFF) Кай Диттман считает, что текущая версия законопроекта нарушает основные права граждан, противоречит конституции ФРГ, а потому требует коренной переработки.
Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство по охране конституции Германии смогут, благодаря расширению применения государственных троянов, использованию анализа с помощью ИИ, доступу к частным видеокамерам и практически без мер защиты и даже возможности осуществлять ответные хакерские атаки, глубоко вмешиваться в основные права граждан, хотя уже предусмотренные законом барьеры во многих случаях остаются расплывчатыми и слишком низкимицитирует Диттмана издание Die Welt
Ранее заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил ИС "Вести", что западные страны проводят кибератаки на Россию, в том числе с применением искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что Россия остается страной с сильной кибербезопасностью.