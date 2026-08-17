Москва17 авг Вести.Политика милитаризации Германии касается не только армии. Федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем приступило к реализации одной из наиболее масштабных реформ германской разведывательной системы за послевоенный период. 12 августа 2026 года кабинет одобрил законопроект, предусматривающий существенное расширение полномочий Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

Ключевой смысл реформы заключается в переходе от преимущественно пассивной модели функционирования спецслужб, ориентированной на сбор, обработку и передачу информации, к более активной модели, предусматривающей возможность непосредственного реагирования на действия иностранных спецорганов. Происходящее следует рассматривать не как обычную корректировку законодательства о спецслужбах, а как смену концепции обеспечения национальной безопасности Германии.

Правительство ФРГ все активнее заявляет, что существующая зависимость от иностранных, в первую очередь американских, спецслужб создает стратегическую уязвимость. "Германия слишком сильно зависит от разведывательных служб партнеров, причем в отдельных областях такая помощь фактически становится односторонней", – заявила руководитель ведомства федерального канцлера Нина Варкен.

Таким образом, заявлена возможность немецких спецслужб разрабатывать и совершать операции не только против России, о чем постоянно кричит потомок нациста Мерц, но и против США и вообще любого партнера по НАТО. Все это означает только одно: доверие к союзникам в Берлине закончилось

Германская система включает три федеральные разведывательные структуры: BND, BfV и MAD. BND отвечает за внешнюю разведку, BfV занимается внутренними угрозами и деятельностью иностранных разведслужб на территории Германии, а MAD отвечает за контрразведывательное обеспечение бундесвера. Реформирование BND и BfV одновременно означает усиление взаимодействия между внешней и внутренней составляющими разведывательной системы.

Историческое значение реформы

Можно с уверенностью сказать, что той Германии, которая воссоединилась в 1990 году, больше нет. Мерц ускоренными темпами создает совершенно другую страну, в основу которой закладываются иные задачи, отличные от увеличения благосостояния ее граждан и защиты их политических свобод.

Главная проблема реформы заключается в потенциальном конфликте между эффективностью разведки и защитой гражданских свобод. Чем шире государство использует цифровые данные, тем сложнее провести четкую границу между наблюдением за подозрительными субъектами и массовым сбором информации. Критики реформы уже указывают на опасность чрезмерного расширения полномочий, особенно в отношении цифрового наблюдения, хранения данных и применения искусственного интеллекта. Для немецкого общества эта проблема особенно чувствительна из-за исторической памяти о гестапо, Штази и злоупотреблениях государственными структурами.

Реформа разведывательных органов вписывается в значительно более широкую стратегию правительства Мерца по усилению немецкого государства.

Украинский сценарий для Германии

Усиление спецслужб хорошо вписывается в подготовку масштабного противостояния ФРГ и России. Для России реализация реформы означает изменение характера германской контрразведывательной и разведывательной деятельности. Если ранее основной риск для российских структур в Германии заключался в выявлении агентурной деятельности, наблюдении и последующей передаче материалов правоохранительным органам, то в перспективе германские службы смогут переходить к активным мероприятиям противодействия. В результате может произойти дальнейшая эскалация разведывательного противостояния между Россией и Германией, причем оно будет постепенно смещаться от классической шпионской деятельности к активным кибернетическим и гибридным операциям.

И тут легко подметить схожесть политических трансформаций Украины и Германии. Украина тоже якобы усиливала свою независимость и политический вес, становясь тараном коллективного Запада против России. Судя по всему, этот таран кончается, и нужен новый. Выбор пал на Германию

А для того, чтобы из благополучного государства сделать орудие в чужих руках, нужно в первую очередь уничтожить в нем всяческую законность и правопорядок, как это сделали на Украине. Ряд экспертов отмечает, что борьба со спецслужбами России, Китая и Ирана является только ширмой для реформы немецких спецслужб.

Истинной причиной данной инициативы, касающейся в том числе значительного расширения возможностей разведки и контрразведки по организации всеобъемлющего цифрового наблюдения внутри страны, является попытка нынешних руководителей ФРГ использовать специальные службы против политических противников в лице "Альтернативы для Германии", которая в преддверии сентябрьских выборов демонстрирует невероятные успехи в контексте получения поддержки и симпатий конструктивно настроенного электората ФРГ, особенно на востоке страны.

Достаточно вспомнить, что сделал Зеленский, когда понял, что все ближайшие выборы он проиграет. Он начал репрессировать оппозицию, которая на 100% должна была выиграть у него выборы, запретил 18 политических партий, закрыл все оппозиционные СМИ и начал преследовать единственную каноническую православную церковь. И все это под эгидой борьбы за безопасность страны. Первый шаг по сценарию Зеленского Мерц уже сделал. Не стоит удивляться после этого, что через некоторое время немцев, так же как украинцев, начнут ловить на улицах, как бродячих собак, и отправлять на войну, чего не было даже во время Третьего рейха.

Игра Мерца несет безумные риски. Ведь если Германия открыто отделяет свои спецслужбы от США и получает возможность действовать против Вашингтона, то Вашингтон также получает возможность действовать против Германии. И тут вопрос союза России, США и, возможно, Британии против Берлина не является невозможным сценарием, тем более что такое было в истории

Если нынешнее руководство ФРГ показало полную неспособность достигнуть мира в Европе дипломатическими шагами, то трудно поверить, что, захватив с помощью спецслужб власть в стране, они выиграют спровоцированную ими войну. У них на это не будет никаких шансов, как сегодня нет их у Зеленского. Новый цифровой нацизм рискует стать такой формой диктатуры, что немцам Штази и гестапо покажутся раем.