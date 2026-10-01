Москва1 окт Вести.Волну общенациональных акций немецкой молодежи против обязательных медосмотров бундесвера журналист ИС "Вести" Александр Христенко рассматривает как тревожный звонок для правящей партии ХДС. Желающих служить добровольно почти нет, и тогда Берлину не остается ничего иного, кроме возврата обязательного призыва.

В ФРГ прокатилась волна общенациональных школьных протестов. В 100 городах совсем молодые еще люди вышли высказаться против ставших обязательными медосмотров бундесвера, опасаясь, что столь же внезапно вернется и обязательный призыв в армию с последующей скорой отправкой на Восточный фронт.

Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Потсдам. Одним из самых крупных центров протеста стал Берлин. Более 3000 участников. Там столичные полицейские не только всматривались в толпу митингующих, где преобладали юные, порой даже детские лица, но и внимательно вслушивались в их лозунги. И неспроста.

Сигналом к действию послужила заводная кричалка одного из активистов, которая на немецком языке хорошо рифмуется: "Война, кризис, инфляция — Фридрих Мерц, сукин ты сын!" ("Krieg, Krise, Inflation – Friedrich Merz, du Hundesohn!"). Семнадцатилетнего школьника арестовали и увезли в участок. Составили протокол за оскорбление канцлера.

Хотя были лозунги и покруче. Молодежь скандировала ставшую мемом еще с мартовских протестов и непригодную для печати фразу. Ее общий смысл сводится к тому, что канцлеру следует отстать от молодых людей, самому отправиться на осмотр к армейскому врачу и предъявить там свое достоинство.

Чего может лишиться Мерц?

Сам по себе масштаб протеста критической опасности для нынешнего правительства не представляет. Организаторы акций склонны завышать явку, говоря о 45 тысячах участников. И тем не менее здесь, скорее, обращает на себя внимание широкая география и постоянство, с которым подобные митинги собираются (а с декабря прошлого года это четвертая общенациональная акция, прошедшая под лозунгами "Нет обязательному призыву!", "Это не наша война" и "Россия нам не враг!"), так что этот протестный голос вливается в общий фон недовольства немецкими элитами.

А учитывая юный возраст участников протестов и их личную заинтересованность в выдвигаемых требованиях, все это может стать определенной точкой сборки более серьезной оппозиции нынешнему курсу и нанести очередной болезненный удар по правящей партии ХДС

Особенно после ее серии провалов на земельных выборах и побед "Альтернативы для Германии", выступающей за восстановление отношений с Россией.

План немецкой милитаризации под угрозой?

Скоординированные акции немецкой молодежи — скорее очередной тревожный сигнал для будущего правящих немецких кругов, которые олицетворяет канцлер Мерц. Сигнал, который в том числе обнаруживает самое уязвимое место его амбициозного плана, согласно которому немецкая армия должна стать "сильнейшей конвенциональной армией Европы", а главной угрозой прямо объявляется Россия.

Ведь немецкая мечта пока выглядит явно как-то иначе. По данным газеты Tagesspiegel, с января и до конца июня в Германии молодым мужчинам и женщинам успели разослать 298 тысяч анкет. Однако из числа получивших документ всего 530 человек добровольно вызвались на военную службу.

У остальных интерес вроде бы есть (у каждого пятого мужчины), но они ссылаются на обстоятельства: работа, учеба. Женщин, судя по тем же данным, перспектива отправиться в окопы вообще не впечатляет. Заполненные анкеты вернули только 4%.

Возврат к обязательному призыву в ФРГ - самый вероятный сценарий

Немецкое Минобороны рапортует, что 10 тысяч заявлений от более возрастных кандидатов разных полов все же собрали. И тем не менее это число - вдвое меньше расчетного, и если так пойдет и дальше, ничего иного, кроме как возвращения обязательного воинского призыва, немцам ожидать не приходится.

По утвержденному в бундестаге закону численность бундесвера к 2035 г. должна радикально вырасти с нынешних 184 тыс. человек до 255–270 тыс. человек. Параллельно более чем втрое должно увеличиться количество резервистов — с нынешних 60 тыс. до 200 тыс. человек. Итого под ружье по команде должны встать около полумиллиона немцев.

Слабые духом?

Собрать такое количество военных — полдела. Чтобы они представляли собой реальную силу, нужно их обучить и, главное, мотивировать. Работа в этом направлении в Германии активно идет.

От образа нации убежденных пацифистов, которая окончательно переродилась после страшных уроков 1945-го, ФРГ проделала путь к тому, что нынешний министр обороны берет на вооружение термин, широко использовавшийся в нацистской Германии и оттого до сих пор считавшийся лингвистическим табу. А именно Борис Писториус заявил, что немецкое общество должно быть "kriegstüchtig", то есть "готовым к войне".

Рассуждая о тех же терминах, известный в ФРГ военный историк, профессор Потсдамского университета Зёнке Нейцель констатирует, что из немцев, скорее всего, "никто не наденет каску и не пойдет на войну ради Конституции", а потому ученый призывает руководство Германии всячески поощрять укрепление национального самосознания.

Нация "негативной исключительности"

Немецкая культура памяти о преступлениях нацизма сделала причудливую историческую петлю: ощущение того, что немцы выразили столько раскаяния, признали все без исключения ошибки и травмы прошлого и сделали "самые правильные выводы", породило у нынешних правящих кругов Германии чувство "негативной исключительности" — морального превосходства якобы "самой проработанной" нации, которой теперь естественным образом полагается стать и самой грозной военной силой в Европе.

При всех нынешних проблемах с численностью бундесвера, тектонический сдвиг Германии в сторону милитаризации уже случился. Долговой стоп-кран сорван: по новому закону на военные расходы бюджетные ограничения не действуют. Долгосрочный план закупок оружия для бундесвера — на 377 млрд евро. С расходами на инфраструктуру сумма к 2030 г. вырастает почти до 800 млрд. Под их освоение в конечном итоге найдутся и контракты, и люди. В том же направлении, по мысли официального Берлина, должны двигаться и все 27 государств — членов ЕС.

От экономического локомотива Европы — к бронепоезду

"Речи, декларации и выводы саммитов имеют значение, но в конечном итоге именно распределение денег показывает, чему правительства действительно готовы отдать приоритет", — это слова из письма-ультиматума Мерца, в котором он в соавторстве с пятью другими европейскими лидерами требует от Брюсселя и партнеров по союзу коренного перераспределения финансов в предстоящие семь лет: тратить меньше на фермеров и программы сплочения и больше на оружие (для себя и Киева) и подготовку к войне.

Немецкий идеал теперь — чтобы на военные рельсы встал весь Евросоюз. Германия, которая уже откровенно не вывозит как экономический локомотив Европы, явно надеется утвердиться как ее бронепоезд. Движущийся, понятное дело, на Восток

Впрочем, на этот раз его появление уже не стало и точно не станет неожиданностью. Да и времена не те, технологии и скорости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил желанием "не отстать от поезда" инициативу Берлина организовать первую за 4,5 года (!) встречу между министрами иностранных дел России и Германии, имея в виду, что ход набрали контакты между Россией и США по возможному украинскому урегулированию. Однако, сказать что-то по существу во время этой беседы представитель ФРГ так и не смог. Лавров заявил, что за время общения за закрытыми дверями в Нью-Йорке (22 минуты) он не услышал от Йоханна Вадефуля "ничего нового". Что только подчеркивает нынешнюю неспособность Берлина (да и ЕС в целом) играть хоть какую-то конструктивную роль в поиске дипломатических развязок. По мере дальнейшей милитаризации Германии и остальной Европы стимулов к этому будет еще меньше.