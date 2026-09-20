Москва20 сен Вести.Вооруженные силы Германии (Бундесвер) начали направлять 18-летних немцев на обязательные медицинские обследования для определения их годности к военной службе.

Об этом пишет издание Berliner Morgenpost.

Указывается, что такое требование затронуло даже тех немцев, которые при заполнении соответствующей анкеты написали о своем нежелании служить. Хотя, по данным издания, сейчас в основном рассматриваются кандидатуры тех, кто выразил заинтересованность в службе в Бундесвере.

Начиная с июля … это обязательное требование затронуло почти тысячу 18-летних юношей сказано в публикации

При этом к концу августа было разослано свыше 451 тысячи анкет для постановки на воинский учет.

Однако массовая обязательная медкомиссия для всех 18-летних мужчин должна стартовать с июля 2027 года. Также в будущем планируется отстроить 24 центра для проведения медицинских обследований, которые должны начать работать уже в следующем году.

Так, ранее генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер заявил, что жители Германии должны быть готовы к обороне в связи с новыми вызовами в сфере безопасности.

Кроме того, по данным газеты Bild, Бройер попросил немцев серьезнее отнестись к прогрессу военно-промышленного комплекса в стране. Он также заявил, что пробел в поддержке безопасности Германии может быть смертельной угрозой для немецкого населения.