Подлежащие призыву украинцы больше не получат временную защиту в ФРГ Призывники с Украины лишились временной защиты в Германии

Москва13 авг Вести.Мужчины призывного возраста с Украины (от 23 до 60 лет), не освобожденные от военной службы, по новым правилам не могут получить временную защиту в Германии. Об этом сообщили в МВД Германии в ответ на запрос DW.

Ограничение распространяется на всех призывников, въехавших в страну с 31 июля 2026 года.

Согласно новому распоряжению Совета Евросоюза, временная защита теперь предоставляется только тем гражданам, чей "военный долг на Украине выполнен".

В МВД Германии пояснили, что теперь мужчины призывного возраста с Украины для получения необходимой защиты должны предоставить доказательства того, что они законно покинули родину.

Ранее стало известно, что около одного миллиона человек было мобилизовано в ВСУ с июля 2024 года.