Москва18 сен Вести.Генеральный инспектор Бундесвера (министр обороны) генерал Карстен Бройер попросил немцев серьезнее отнестись к прогрессу военно-промышленного комплекса в стране, сообщила газета Bild.

Бройер выступил на Пражском оборонном саммите, где обратился к гражданскому обществу не пренебрегать потенциальной опасностью, которая грозит его стране.

В конце генерал почти умолял. Военные в одиночку не справятся с этими планами: гибридным угрозам можно противостоять только силами общества в целом, а в случае конфликта расширение обороноспособности будет эффективно только в сочетании с промышленностью говорится в статье Bild

Он также заявил, что пробел в поддержке безопасности Германии может быть смертельной угрозой для немецкого населения.

Без немецкого народа мы, солдаты, обречены на поражение, но поражение недопустимо. Потому что это означало бы, что на кону стоит само существование привычного нам общества заявил Бройер

Как отмечает издание, генерал добавил, что технологичность и конкурентоспособность германского противодействия могут быть достигнуты только в сочетании с совершенствованием промышленности, этого можно добиться исключительно с помощью поддержки гражданского общества ФРГ.

Бундесверу нужны не только солдаты, но и технологии, и, прежде всего, все общество должно быть вовлечено в оборону отметил генинспектор

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