Спикер АдГ: понадобится вооружение для кампаний по реэмиграции и депортаций

АдГ: потребуется вооружение, чтобы "обеспечить стабильность" внутри ФРГ Спикер АдГ: понадобится вооружение для кампаний по реэмиграции и депортаций

Москва12 сен Вести.По оценке генерального инспектора Германии Карстена Бройера, военный потенциал РФ позволит ей атаковать европейские страны, в том числе ФРГ.

Отвечая на запросы избирателей о финансировании социальной сферы, вместо военной, он подчеркнул, что без надежной защиты запуск таких программ станет невозможным. В "Альтернативе для Германии" к вопросу относятся иначе, заявил ИС "Вести" глава отделения партии в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд.

По его словам, вооружение понадобится для проведения кампаний по реэмиграции и депортации, обеспечения внутренней безопасности.

Позиция [АдГ] совершенно ясна. Мы не демонизируем оружейное производство как таковое, поскольку в дальнейшем, при проведении масштабной кампании по реэмиграции и депортациям, нам, разумеется, понадобятся соответствующие средства. Они необходимы и для обеспечения внутренней безопасности, собственной стабильности, а также обороны страны. Мы это прекрасно понимаем. Все это не берется из ниоткуда сказал Зигмунд

Германия взяла устойчивый курс на милитаризацию, в ближайшее время остановить немцев будет затруднительно. При этом гражданам не очевиден смысл многомиллиардных расходов на укрепление обороноспособности.

Местным властям необходимы веские аргументы, чтобы объяснить необходимость следования новой стратегии, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Маловероятно, что с приходом к власти партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) изменится политический курс ФРГ. Внутренние политические процессы, ключевые направления развития страны продолжат опираться на традиционный менталитет, устоявшиеся морально-этические нормы, добавил Сосновский.