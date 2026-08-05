Москва5 авг Вести.Немецкие политики рассматривают тотальную милитаризацию как единственный способ Германии выжить. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил шеф бюро ВГТРК в Берлине Михаил Антонов.

Он обратил внимание на то, что у ФРГ большой долг. Долговая нагрузка на следующий бюджет, как отметил Антонов, рассчитана таким образом, что каждый третий бюджетный евро будет занят на валютном рынке.

Можно сказать, что Германия в каком-то смысле осуществляет все это перевооружение… в займы, в долг, что называется… Сейчас вот эта тотальная сумасшедшая милитаризация Германии, как мне представляется, рассматривается немецким политическим руководством как единственный способ собственного выживания и удержания власти, важный тест на это удержание Германии будет проходить этой осенью – в сентябре сказал Антонов

В сентябре 2026 года в Германии пройдут выборы в парламенты трех земель: Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.

Последствия этих выборов, я думаю, что мы будем - и тряску - мы будем ощущать еще много месяцев после в течение всего всей зимы поскольку, как я вижу. отметил журналист

По мнению журналиста, региональные выборы депутатов не изменят политического курса Германии.

Без федеральных выборов нет никакого шанса на изменение политического курса, а в этом, в общем, состоит единственный способ изменения общей ситуации в Германии. Я имею в виду в сфере ее экономики. Так вот, без этих федеральных выборов никакого изменения политического курса не произойдет. Региональные и земельные выборы – это одно, а общенациональное голосование – это совсем другое. подчеркнул он

Журналист также обратил внимание на то, что в ФРГ 28-29% голосов отдается партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), однако федеральное правительство не допустит, чтобы фракция пришла к власти хоть в какой-либо земле.

И более того, я хочу сказать, что если партия придет к власти в какой-либо федеральной земле, федеральное правительство сделает все для того, чтобы сделать ее жизнь невыносимой. И здесь надо понимать, что центристские партии, классические партии Германии, будут опираться на мощный бюрократический аппарат, на СМИ, на то самое глубинное немецкое государство, которое, в общем, пропитано либеральными взглядами. И с которым "Альтернативе для Германии" придется в случае, если что-то случится, и действительно фортуна улыбнется ей этой осенью, иметь дело. Это очень-крайне сложная будет задача – преодолеть это внутреннее сопротивление аппарата. добавил шеф-бюро ВГТРК в Берлине

Ранее депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт спрогнозировал итог выборов на Востоке Германии. По его словам, рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" в федеральных землях на Востоке ФРГ может привести к репрессиям со стороны правительства против ее членов.