Москва2 маяВести.Любой, кто находится в здравом уме и имеет возможность покинуть Германию, должен это сделать, пишет в авторской колонке для Berliner Zeitung кинопродюсер и предприниматель Тарик Хан.
В 2024 году Германию, по данным Федерального статистического управления, покинули порядка 270 тыс. граждан, и тенденция сохраняется, отмечается в статье. При этом порядка 75% тех, кто уехал, имеют высшее образование. Почти половина немцев, опрошенных исследовательской компанией YouGov, может представить себе отъезд из страны, а среди людей в возрасте от 35 до 44 лет – наиболее активной группе, платящей налоги, - этот показатель составляет 56%. Бюрократия, налоги и политическая стагнация делает страну непривлекательной для тех, кто смотрит в будущее, отмечает Хан.
Любой, кто может и находится в здравом уме, должен как можно скорее покинуть Германию. Слишком много правил. Слишком много бюрократии. Слишком много порочных стимулов. Слишком много злоупотреблений системой социального обеспеченияпишет он
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), налоговая нагрузка на одинокого немца со средним заработком составляет практически половину его дохода. Выше налоги только в Бельгии. При этом растут цены на электроэнергию, арендную плату и общую стоимость жизни.
Германия сейчас напоминает все более разросшуюся бюрократию, поглощающую деньги, как бездонную ямууказал Хан
Многие из имеющихся в ФРГ проблем "усугубляет Европа", добавляя еще больше бюрократии и регулирования, поэтому для многих "идея эмиграции ограничивается не Германией, а Европой в целом".
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Германия лидирует среди стран, жители которых переезжают в Россию. Десятки лет развития ФРГ нынешний канцлер Фридрих Мерц "обнулил всего за год", указал Володин, подчеркнув, что главы европейских государств не оставляют своим гражданам иного выбора, кроме как уехать за рубеж.