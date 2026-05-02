Berliner Zeitung: любой, кто в здравом уме, должен покинуть Германию Обозреватель Berliner Zeitung призвал жителей Германии как можно скорее уезжать

Москва2 мая Вести.Любой, кто находится в здравом уме и имеет возможность покинуть Германию, должен это сделать, пишет в авторской колонке для Berliner Zeitung кинопродюсер и предприниматель Тарик Хан.

В 2024 году Германию, по данным Федерального статистического управления, покинули порядка 270 тыс. граждан, и тенденция сохраняется, отмечается в статье. При этом порядка 75% тех, кто уехал, имеют высшее образование. Почти половина немцев, опрошенных исследовательской компанией YouGov, может представить себе отъезд из страны, а среди людей в возрасте от 35 до 44 лет – наиболее активной группе, платящей налоги, - этот показатель составляет 56%. Бюрократия, налоги и политическая стагнация делает страну непривлекательной для тех, кто смотрит в будущее, отмечает Хан.

Любой, кто может и находится в здравом уме, должен как можно скорее покинуть Германию. Слишком много правил. Слишком много бюрократии. Слишком много порочных стимулов. Слишком много злоупотреблений системой социального обеспечения пишет он

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), налоговая нагрузка на одинокого немца со средним заработком составляет практически половину его дохода. Выше налоги только в Бельгии. При этом растут цены на электроэнергию, арендную плату и общую стоимость жизни.

Германия сейчас напоминает все более разросшуюся бюрократию, поглощающую деньги, как бездонную яму указал Хан

Многие из имеющихся в ФРГ проблем "усугубляет Европа", добавляя еще больше бюрократии и регулирования, поэтому для многих "идея эмиграции ограничивается не Германией, а Европой в целом".

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Германия лидирует среди стран, жители которых переезжают в Россию. Десятки лет развития ФРГ нынешний канцлер Фридрих Мерц "обнулил всего за год", указал Володин, подчеркнув, что главы европейских государств не оставляют своим гражданам иного выбора, кроме как уехать за рубеж.