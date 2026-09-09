Москва9 сен Вести.Победа "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт оказалась ожидаемой сенсацией для мировых СМИ. На состоявшихся 6 сентября выборах в ландтаг восточногерманской федеральной земли партия набрала 43,8% голосов. Кандидатом от этой политсилы в премьер-министры земли выступает 35-летний Ульрих Зигмунд.

Христианско-демократический союз, членом которого является действующий премьер-министр земли, 47-летний Свен Шульце, набрал всего 17,2% — почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Как сообщило Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом), Шульце потерпел поражение с ХДС на выборах в ландтаг не только на уровне земли, но и в собственном избирательном округе в Магдебурге с результатом 31,7 процента, уступив кандидату от АдГ Кристиану Мертенсу, набравшему 35,2%.

Результат может обрушить позиции Мерца, если партийцы обвинят в поражении его лично. Собственно, лидерство Германии в Европе уже пошатнулось. Положение же самого Мерца ухудшилось настолько, что политические аналитики открыто говорят о его отставке, что еще недавно было табу в немецкой политике пишет The New York Times

"Развитая Европа переживает своего рода крах продвинутой государственности. Правительства не в силах обуздать дороговизну жизни. Они не могут ничего сделать для избирателей", — комментирует изданию ситуацию специалист по Европе из Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Это переломный момент, настоящий переломный момент, который мы переживаем в истории Федеративной Республики Германии. У меня, как члена ХДС, сердце обливается кровью, это я должна искренне сказать пожаловалась экс-канцлер ФРГ Меркель, сообщает Spiegel

"Это не только успех немецких правых, но и признак более широкого изменения отношения части европейской политики к России и Украине", — пишет Bloomberg. Информационное агентство подчеркивает, что победа АдГ произошла практически одновременно с обвинениями Германии в адрес России в связи с неудавшейся атакой дрона на аэропорт Лейпцига. Таким образом, Мерц, начав широкомасштабную антироссийскую истерию, потерпел сокрушительное поражение.

И Bloomberg резонно считает, что беспокоиться следует не только немецким властям. По мнению издания, аналогичные настроения усиливаются во Франции и Италии, то есть в двух других крупнейших странах ЕС. При этом оно отмечает, что речь идет не о формировании единого пророссийского европейского фронта, а о постепенном появлении в разных странах политиков, которые предлагают более благоприятную для Москвы или менее благоприятную для Киева линию. Если потенциальные союзники правых сил приблизятся к центрам власти в трех крупнейших странах Европы – Германии, Франции и Италии, – это может поменять европейскую политику в отношении России и Украины, считает агентство.

Получается, что, потеряв США в качестве союзника, Украина Зеленского начинает терять Германию, Францию и Италию, что равносильно потере европейских денег для киевского режима

"Отдав голоса АдГ, избиратели, среди прочего, выразили требование прекратить войну на Украине", — заявил кандидат в премьер-министры Саксонии-Анхальт от АдГ Ульрих Зигмунд DW. Зигмунд выступил против помощи Украине, сказав, что его избиратели "не хотят, чтобы их втянули" в эту войну. По его словам, они не считают необходимым "направлять миллиарды" на помощь Украине. Лидер АдГ в Саксонии-Анхальт также заявил, что "хорошие отношения с Россией для нас столь же важны, как и хорошие отношения с Украиной, с американцами, с китайцами или кем-либо другим". Это подтверждает тезис Bloomberg о том, что никакого российского фронта в Европе нет, а есть прагматичное желание закончить войну, для чего, как минимум, необходимо перестать ее финансировать.

"Мы перекрываем кран. Мы больше так не можем: система здравоохранения, система образования, экономика в целом — все на грани истощения, а мы находим деньги, чтобы и дальше финансировать оружие для защиты Украины. Я, конечно, не против, но кто за все это заплатит? Кто платит за эту войну? Нужно также уметь прекращать войну", — заявил один из руководителей французского "Национального объединения", мэр Перпиньяна Луи Алио. Он считает, что война ослабила Европу, сделала ее беднее, а дальнейшее давление на Россию за счет поддержки Украины слишком дорого обходится Франции.

Западная социология фиксирует усталость в мире от украинского вопроса и, в первую очередь, от Зеленского. В преддверии саммита НАТО в Анкаре влиятельная международная организация Pew Research Center представила результаты глобального опроса, проведенного еще в феврале-мае 2026 года среди 45 658 респондентов в 37 странах. Оказалось, что в общем Зеленскому не доверяют 52%, причем снижение доверия фиксируется как на Западе, так и в странах Глобального Юга. В 15 странах большинство респондентов не доверяют ему, а за пределами западного мира вообще не знают, кто он такой. Естественно, что политик, постоянно выпрашивающий деньги у всех, не будет пользоваться ни авторитетом, ни доверием. "Объем иностранной помощи снижается, и финансовая система находится на грани краха. Украина давно утратила свою автономность в экономике и почти полностью зависит от денежных вливаний со стороны США и Европы... Кредиты ЕС могут дать временное облегчение, но не способны коренным образом решить проблему", — анализирует ситуацию китайский портал Sohu. Портал приводит прогноз британского аналитика Александра Меркуриса: Зеленский и его команда вскоре сядут на поезд с чемоданами, набитыми деньгами, и уедут на Запад.

Что касается Германии, то в большинстве своем ее граждане встретили результаты этих выборов с большими надеждами; в СМИ и соцсетях появились мнения, что страна проснулась после долгого сна и готова к обновлениям

"Политическая культура "Берлинской республики" близка к закату. Результаты выборов, которые стали катастрофой для культурной, политической и медийной элиты, обнажили их скрытое отчаяние в отношении самих себя. В ток-шоу и прямых эфирах можно было увидеть, как они сбиваются с ног и погружаются в риторические клише и пустые фразы, лишенные всякого смыслы… Старые элиты не прислушивались, когда народ снова и снова давал понять, что так дальше продолжаться не может", — радуется Welt.

Однако говорить о политическом развороте Европы рано. Стоит помнить, что в конце 2020 года на Украине "Оппозиционная партия — "За жизнь" выиграла местные выборы и находилась на первом месте по всем социологическим исследованиям в случае выборов в Верховную раду Украины; и тогда все заговорили о мире и о близком политическом конце Зеленского и "Слуг народа". Но, как мы знаем, этого не случилось. Пошли репрессии, аресты, закрытие оппозиционных СМИ. Наивно полагать, что руководство Евросоюза и ведущих стран Европы так просто отдаст власть на основании того, что они проиграли выборы. На выборах в Саксонии-Анхальт им указали, что они могут проиграть.

Зеленскому удержаться у власти помогла война, а нынешние европейские элиты не просто импотенты и аутисты, как утверждает Welt, а достаточно хитрые и энергичные люди, для которых законы и мораль не препятствие. И большая европейская война для их власти действительно может стать спасением. Хорошо видно, как старые политические элиты толкают Европу к войне с Россией. Но победа в Саксонии-Анхальт свидетельствует: европейские граждане просыпаются, и это вселяет большие надежды на мир и разрядку в Европе.

Виктор Медведчук, председатель совета международного движения "Другая Украина"