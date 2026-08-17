В Швейцарии предупредили о рисках перехода ФРГ к милитаризму и национализму NZZ: ФРГ грозит переход к милитаризму и национализму

Москва17 авг Вести.Масштабная модернизация Вооруженных сил Германии способна превратить страну в доминирующую силу на континенте, что сопряжено с угрозой сползания Берлина к милитаризму и национализму, а также с вероятностью разработки им собственного ядерного оружия.

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на немецкого историка Лиану Фикс.

В публикации отмечается, что ФРГ нацелена на беспрецедентное наращивание военной мощи: к 2030 году оборонный бюджет страны планируется довести до уровня более 700 миллиардов евро. Численность бундесвера должна вырасти со 186 тысяч до 260 тысяч военнослужащих при формировании двухсоттысячного резерва.

На сегодняшний день Германия уже закрепилась на четвертой строчке в мире по объемам военных расходов. Фикс описывает два возможных сценария развития событий в условиях масштабной милитаризации.

Первый из них базируется на возможном успехе правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах. Историк полагает, что даже частичное вхождение этой политической силы во власть способно кардинально изменить внутренний дискурс, качнув государственную политику в сторону жесткого национализма. По мнению эксперта, АдГ стремится ослабить интеграцию страны в структуры ЕС и НАТО, минимизировать влияние США в европейском регионе, начать прямой диалог с Москвой через голову восточноевропейских государств, а также предъявить реваншистские претензии Польше.

Второй сценарий предполагает "невольную гегемонию" Берлина, когда соседи сами начнут воспринимать окрепшую Германию в качестве лидера. Аналитик допускает, что в этом случае вооруженная страна попытается занять место в одном ряду с мировыми сверхдержавами и инициирует создание собственного ядерного щита. С технической точки зрения немецким специалистам потребуется на обогащение урана и сборку ядерного боезаряда от трех до пяти лет.

Несмотря на то, что юридически такой шаг прямо противоречит соглашению о воссоединении Германии от 1990 года, авторы статьи указывают на альтернативный вариант — получение Берлином доступа к объединенным европейским ядерным силам, проект создания которых сейчас активно обсуждается.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.