В Европе обеспокоены масштабным усилением бундесвера на фоне успехов АдГ

WSJ: рост влияния АдГ и милитаризация ФРГ вызывают панику среди лидеров ЕС В Европе обеспокоены масштабным усилением бундесвера на фоне успехов АдГ

Москва20 сен Вести.Планы властей Германии по масштабному перевооружению армии в сочетании со стремительным ростом электоральной поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вызывают серьезные опасения у руководства Евросоюза. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В европейских столицах обеспокоены тем, что появление мощного бундесвера способно кардинально нарушить баланс сил в регионе на фоне растущих шансов АдГ на приход к власти.

Победившая на недавних выборах в Саксонии-Анхальт правая партия открыто требует выхода ФРГ из состава ЕС, немедленной отмены антироссийских санкций и возвращения к закупкам энергоносителей из РФ.

Эксперты подчеркивают, что политический разворот Берлина несет характер революции, которая угрожает единству Европы и трансатлантическому союзу.