После победы АдГ правящая СДПГ устроила дискуссию в бундестаге

В бундестаге эмоционально обсуждают изменение политики в отношении РФ После победы АдГ правящая СДПГ устроила дискуссию в бундестаге

Москва11 сен Вести.В немецком бундестаге бурно обсуждают успех правых сил на региональных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт, пишет Die Welt. Победа "Альтернативы для Германии" (АдГ) спровоцировала серьезную дискуссию в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о дальнейшей стратегии в отношении России и Украины.

Основная часть депутатов пока поддерживает действующий правительственный курс Берлина. Тем не менее лагерь сторонников корректировки внешней политики заметно усилился.

СДПГ совершила ошибку, полностью отдав монополию на мирную повестку оппозиционным силам. ФРГ и Европа должны активнее запускать собственные дипломатические инициативы, но выступать не в качестве альтернативы оказанию помощи Киеву, а в качестве дополнения считает Ральф Штегнер влиятельный эксперт СДПГ по внешней политике

Позицию эксперта разделяет сопредседатель отделения СДПГ в Баден-Вюртемберге Изабель Кадемартори.

Однако несмотря на растущее давление внутренней оппозиции СДПГ, силовой блок не сворачивает с прежней линии. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен и дальше придерживаться жестких приоритетов в поддержке Украины.