Москва8 сен Вести.Министр обороны ФРГ Борис Писториус оголяет обороноспособность Германии своим решением передать Украине ракеты для ПВО. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт, отвечая на вопрос о плане АдГ в случае прихода к власти в Германии.

Писториус оголяет нашу собственную обороноспособность. У нас запасных где-то ракет вот этого "Пэтриота" не существует, то есть он просто их вычерпывает из наших складов, что, конечно, ставит под вопрос в чьих интересах он действует. А с другой стороны, это опять-таки дальнейшая попытка втянуть нашу страну в открытый конфликт с Российской Федерацией, что, естественно, не может отвечать нашим национальным интересам, интересам безопасности простых немецких граждан сказал он

Ранее Борис Писториус заявил, что Берлин передаст Киеву ракеты-перехватчики РАС-2, которые применяются в ЗРК Patriot.