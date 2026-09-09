Филиппо раскритиковал ФРГ за передачу Киеву боеприпасов для ЗРК Patriot

Политик Филиппо назвал безумием подарок Германии Украине Филиппо раскритиковал ФРГ за передачу Киеву боеприпасов для ЗРК Patriot

Москва9 сен Вести.Поддержка Германией киевского режима безумна. Берлин должен остановиться. С таким заявлением выступил в соцсети Х французский политик Флориан Филиппо.

Таким образом он отреагировал на заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о передаче Украине ракет-перехватчиков РАС-2 для ЗРК Patriot.

Евроястребы — это просто безумие! Ни единого оружия, ни единого евро для Украины! СТОП написал Филиппо

С критикой немецких властей выступила и сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. Она выразила уверенность, что правящая коалиция потерпит неудачу.

Писториус анонсировал передачу Киеву ракет для Patriot накануне. Он также заявил, что Берлин собирается увеличить поставки ВСУ ракет воздух-воздух и продолжит снабжать украинскую армию беспилотниками.