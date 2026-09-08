Писториус сообщил о поставках Киеву ракет РАС-2 для Patriot

Германия поставит Украине ракеты РАС-2 для Patriot Писториус сообщил о поставках Киеву ракет РАС-2 для Patriot

Москва8 сен Вести.Берлин передаст Киеву ракеты-перехватчики РАС-2, которые применяются в ЗРК Patriot, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в ходе видеоконференции, в которой участвовал ряд министров обороны стран Запада.

Кроме того, немецкий министр сообщил о намерениях увеличить поставки ракет класса воздух – воздух на Украину. Передача дронов и боеприпасов большой дальности киевскому режиму также будет продолжаться, добавил он.

Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера для Украины приводит слова Писториуса агентство Reuters

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Украине не хватает несколько тысяч перехватчиков для противодействия новым российским реактивным беспилотникам.