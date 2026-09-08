Москва8 сенВести.Берлин передаст Киеву ракеты-перехватчики РАС-2, которые применяются в ЗРК Patriot, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в ходе видеоконференции, в которой участвовал ряд министров обороны стран Запада.
Кроме того, немецкий министр сообщил о намерениях увеличить поставки ракет класса воздух – воздух на Украину. Передача дронов и боеприпасов большой дальности киевскому режиму также будет продолжаться, добавил он.
Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера для Украиныприводит слова Писториуса агентство Reuters
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Украине не хватает несколько тысяч перехватчиков для противодействия новым российским реактивным беспилотникам.