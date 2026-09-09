Лидер АдГ Хрупалла заявил о несогласии с передачей Киеву оружия для атак на РФ

Лидер АдГ выступил против поставок Киеву дронов для ударов по РФ Лидер АдГ Хрупалла заявил о несогласии с передачей Киеву оружия для атак на РФ

Москва9 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла выступил против поставок Украине беспилотников, которые используются для ударов по территории России.

По словам Хрупаллы, которые приводит ZDF, его партия не поддерживает передачу оружия в кризисные регионы и зоны военных действий. Он отметил, что в Германии производятся дроны, применяемые для атак вглубь российской территории.

Мы производим в Германии дроны, которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, и мы категорически против этого сказал политик

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине партии ракет PAC-2 для комплексов Patriot и заявил об усилении военной поддержки Киева.

Кроме того, Берлин планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T, ракеты AIM-9 и тысячи ударных беспилотников. Германия также намерена выделить средства на закупку десятков тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов через британский консорциум.