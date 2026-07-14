Константинов: завод по производству дронов в Германии – законная цель для МО РФ

Глава Госсовета Крыма назвал завод дронов в Германии законной целью МО РФ Константинов: завод по производству дронов в Германии – законная цель для МО РФ

Москва14 июл Вести.Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал завод в Германии, производящий дроны для поставок на Украину, законной целью Минобороны России. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

По его словам, новой волной военной помощи Киеву Германия стремится к эскалации конфликта.

Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных, как минимум, для предотвращения террористических атак. Они должны это понимать сказал Константинов

Ранее стало известно, что Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для нужд Украины. Контракт станет одним из крупнейших единовременных заказов БПЛА со стороны западных государств.

The New York Times сообщала, что на юге Германии стартап Helsing SE производит "дешевые и автономные" дроны, которыми пользуются ВСУ.