На Западе заявили, что в Германии работает секретный завод дронов для Украины NYT: в Германии действует секретный завод дронов для ВСУ

Москва11 июл Вести.На юге Германии стартап Helsing SE производит "дешевые и автономные" дроны, которыми пользуются Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, завод Helsing работает в режиме полной скрытности: на зданиях нет логотипов, протоколы безопасности очень жесткие - в случае угрозы производство может быть полностью свернуто и перемещено в течение одного дня, а сотрудники подписывают соглашения о неразглашении.

Основной продукт компании - ударный беспилотник HX-2 весом 12 кг, оснащенный искусственным интеллектом. Аппарат сделан из черного твердого пенопласта. Стоимость одного такого дрона составляет около 17,5 тыс. евро (более 1,5 млн рублей), а на обучение оператора уходит несколько недель.

Helsing была основана в 2021 году при поддержке венчурного фонда основателя Spotify Даниэля Эка и объединила специалистов, ранее работавших в Tesla, Apple, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Palantir. Соучредитель компании Гундберт Шерф ранее был советником Министерства обороны Германии. Он отмечал, что для команды была очевидна срочность действий и необходимость сделать больше.

NYT подчеркивает, что Helsing иллюстрирует "фундаментальный сдвиг" в подходе к расходованию средств на вооруженные конфликты: если раньше оборонные заказы принадлежали крупным неоперативным корпорациям, то теперь инициативу все чаще берут на себя гибкие технологические компании. В подтверждение газета приводит, что из запрашиваемых Пентагоном примерно 1,5 трлн долларов оборонного бюджета на следующий год около 55 млрд долларов выделено на создание нового арсенала беспилотников на базе ИИ.