В Германии обсудили изменение политики в отношении России и Украины, пишут СМИ Welt: депутаты немецкой СДПГ обсудили изменение курса по России и Украине

Москва11 сен Вести.Депутаты фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге обсудили возможность изменения политики в отношении России и Украины. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на источники.

По информации журналистов, это произошло после победы оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт.

Из-за этого [победы АдГ] в СДПГ разгорелся спор о собственном политическом курсе в отношении Украины и России... Этот вопрос горячо обсуждался в понедельник фракцией в Бундестаге говорится в публикации

В статье утверждается, что около 90% депутатов фракции не согласны с тем, что Берлину нужно поменять отношение к Москве и Киеву. При этом, как отмечается, 10% выступают против сохранения нынешнего курса. Как пишет издание, эта позиция набирает обороны.

Ранее профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко высказал мнение, что победа АдГ привела к тектоническим сдвигам не только в немецкой, но и в европейской политике.