Welt: в правящей коалиции ФРГ разгорелись споры о помощи Киеву после победы АдГ

В коалиции Мерца разгорелись споры о помощи Киеву после победы АдГ, пишут СМИ Welt: в правящей коалиции ФРГ разгорелись споры о помощи Киеву после победы АдГ

Москва11 сен Вести.Внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию канцлера Фридриха Мерца, разгорелись споры о помощи киевскому режиму, заявил телеканал Welt.

Толчком к возобновлению споров среди социал-демократов стала победа партии "Альтернатива для Германии" на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

Пока соотношение сил остается однозначным. Один из членов фракции оценил его в разговоре с Welt как "90 к 10": около 90% депутатов, по его словам, хотят сохранить нынешний курс в отношении Украины. Однако меньшинство получает все больше поддержки говорится в публикации

Член СДПГ Ральф Штегнер полагает, что АдГ и партия BSW усилили свою популярность в Саксонии-Анхальт из-за курса социал-демократов на активную поставку военной помощи Украине. Сам же он выступает за фокус на дипломатическом решении украинского конфликта.

Если мы тратим миллиарды на вооружение и одновременно сокращаем социальные расходы, это энергетический напиток для правых популистов и ядовитый коктейль для демократических партий заявил он Welt

Ранее депутат Бундестага от АдГ Готфрид Курио напрямую потребовал от Мерца остановить поддержку киевского режима и в целом подверг действия канцлера на посту критике. Депутат указал, что курс на поддержку Киева "крайне враждебен" по отношению к населению Германии и несет ущерб немецкой экономике.