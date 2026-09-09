Канцлер ФРГ Мерц поспорил с АдГ в бундестаге, обсуждая Россию и Украину

Канцлер ФРГ Мерц вступил в перепалку с АдГ, обсуждая Россию и Украину Канцлер ФРГ Мерц поспорил с АдГ в бундестаге, обсуждая Россию и Украину

Москва9 сен Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель не смогли прийти к консенсусу, обсуждая Россию и Украину в бундестаге, сообщает The Guardian.

Вайдель, в частности, призвала возобновить поставки по газопроводу "Северный поток" и прекратить антироссийскую пропаганду.

Вы так и не поняли, что пытались донести до вас избиратели Саксонии-Анхальт в прошлое воскресенье. Впрочем, это уже едва ли имеет значение, потому что ваше время все равно истекло сказала она Мерцу

В ответ канцлер назвал Вайдель "разрушительной силой" и сказал, что она меняет местами жертву и агрессора в вопросе конфликта на Украине.

6 сентября в Саксонии-Анхальт состоялись выборы в региональный парламент, где партия АдГ набрала 43,8% голосов. Для АдГ это лучший результат на региональных выборах в Германии за всю историю партии. По сравнению с выборами 2021 года ее поддержка выросла на 23,7 процентного пункта.