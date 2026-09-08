Москва8 сен Вести.Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала стратегию Христианско-демократического союза (ХДС) по политической изоляции оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) после ее победы на выборах в Саксонии-Анхальт.

Правящий в ФРГ блок ХДС/ХСС избрал стратегию брандмауэра в отношении АдГ, при которой любые инициативы оппозиционной партии бойкотируются, а сотрудничество с ней исключено. Канцлер страны Фридрих Мерц не раз заявлял, что ХДС ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с АдГ и приложит все усилия, чтобы не допустить ее до власти.

Ведь это (политическая изоляция. – Прим. ред.) не то, что убеждает людей. Я должна сказать, чего я хочу для этой страны отметила Меркель, ее слова приводит газета Handelsblatt

В текущих условиях экс-канцлер призвала политические партии страны избавиться от "фиксации" на АдГ.

Между тем она поделилась, что результаты выборов в Саксонии-Анхальт шокировали ее. Она сочла их "переломным моментом" в истории страны.

У меня как члена ХДС сердце кровью обливается призналась Меркель

Ранее депутат Бундестага 20-го созыва от АдГ Евгений Шмидт сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что партия ведет переговоры за закрытыми дверями со всеми силами, которые готовы поддержать ее в смене политического курса ФРГ.