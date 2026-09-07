Москва7 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что рассчитывает на победу АдГ на следующих выборах в Бундестаг. Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине.

Вайдель обратила внимание, что АдГ уже опережает консервативный блок в опросах на 10 процентных пунктов. При этом целью партии является результат не менее 40% на следующих федеральных выборах.

Вайдель также указала на растущий запрос на изменение политического курса страны.

Ни один канцлер прежде не был так непопулярен, как Фридрих Мерц, который стал тяжелым бременем для благополучного развития Германии подчеркнула лидер АдГ

Среди основных проблем ФРГ Вайдель перечислила миграционную и энергетическую политику, высокие налоги, стоимость топлива, состояние системы образования и деиндустриализацию.

Результат АдГ на выборах в Саксонии-Анхальте Вайдель назвала "результатом мечты". По ее мнению, его обеспечили мобилизация ранее не голосовавших граждан, приток сторонников других партий и высокая явка.

Ранее АдГ победила на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов.